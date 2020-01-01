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ABD yerel inşaat demiri piyasasının görünümü yeni fiyat artışları için uygun

Geçtiğimiz hafta ABD yerel inşaat demiri piyasasındaki oyuncular kısa vadede bir üretici fiyat artışı olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüştü.

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