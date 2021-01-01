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ABD yerel inşaat demiri piyasasında fiyatlar daha hassas

ABD spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları bir hafta daha sabit kalırken, piyasa oyuncuları “zayıf noktaları” görmeye ...

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