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ABD ithal filmaşin piyasası hala durgun

ABD’de ithal filmaşin teklifleri arttı, ancak yerel spot fiyatlara çok yakın olduğu için alıcılar ithalatla ilgilenmemeye devam etti.

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