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ABD inşaat demiri piyasasındaki olası fiyat artışı gerçekleşmeyebilir

ABD’de yerel hurda fiyatları önümüzdeki ay artış gösterebilecek olsa da, bunun sonucunda yerel inşaat demiri fiyatlarının artacağı kesin değil.

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