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ABD inşaat demiri piyasasında talep ve fiyatlar sabit

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD’li inşaat demiri üreticileri ve alıcıları güçlü talep aldıklarından dolayı ...

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