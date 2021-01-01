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ABD inşaat demiri piyasası talep sayesinde gücünü koruyor

Bu ay tahmin edilenin oldukça altında kalan hurda fiyatlarına ve ithalata olan talebin artmasına rağmen ABD’de yerel inşaat ...

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