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ABD inşaat demiri piyasası hurda fiyatlarına yönelik öngörülerden etkilenmedi

ABD’de yerel değirmen hurdası fiyatlarının 20-40$/mt düşebileceğine dair en son yapılan tahminler inşaat demiri piyasasını pek etkilemedi.

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