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ABD inşaat demiri piyasası hala güçlü seyrediyor fakat fiyatlar sabit kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar değişmedi.

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