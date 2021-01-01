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ABD inşaat demiri piyasası fiyatların istikrarlı gideceğini düşünüyor

ABD hurda piyasasında fiyatların önümüzdeki ay hafifçe düşmesi beklense de, piyasa kaynakları inşaat demiri talebinin fiyatları ...

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