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ABD filmaşin piyasasında fiyatlar ve talep güçlü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel filmaşin piyasasında talep ve fiyatlar gücünü korudu ve birçok piyasa kaynağı ...

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