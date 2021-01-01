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ABD filmaşin piyasasında bir üretici beklenmedik bir fiyat artışı açıkladı

ABD yerel filmaşin piyasasındaki talepte veya arz miktarında önemli bir değişiklik görülmese de, Nucor bu hafta filmaşin fiyatlarını artırdı.

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