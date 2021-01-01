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ABD filmaşin piyasası üreticilerin son fiyat artışına şüpheyle yaklaştı

Nucor ve Liberty Steel’in bu haftanın başında fiyatlarını 44$/mt artırmasının ardından, piyasa kaynakları özellikle yerel ...

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