﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD filmaşin piyasası tatil öncesi sessiz

ABD’de filmaşin üreticilerinin bu ayın başında fiyat artışı açıklamalarına rağmen, bu artışın çok az bir kısmı spot piyasaya yansıdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.