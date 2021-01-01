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ABD filmaşin piyasası fiyat artışına temkinli yaklaşıyor

Geçtiğimiz hafta ABD’li filmaşin üreticilerinin fiyatlarında 88$/mt artış açıklamış olmalarına rağmen, piyasa kaynakları bunun ...

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