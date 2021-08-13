﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Zayıf talep küresel pik demir piyasasını baskıladı

Küresel pik demir piyasasında, alıcıların yeni alımlara olan ilgisi durgun seyretmeye devam ediyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.