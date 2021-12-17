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< Hurda ve Hammadde

Zayıf talep Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor

koklaşabilir taş kömürü tedarikçileri, Çinli alıcıların ilgisini çekebilmek amacıyla fiyatlarını daha da düşürmek zorunda kaldı.

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