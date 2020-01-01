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Yüksek iç piyasa talebi Brezilya’yı BDT’den pik demir almaya yöneltti

Brezilya’da ticari hayatın sürekli iyiye gitmesi, bazı hammaddelerin iç piyasa talebini karşılayamayacak kadar kısıtlı olmasına neden oldu.

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