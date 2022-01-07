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< Hurda ve Hammadde

Yerel fiyatların yükselmesi nedeniyle Çin koklaşabilir taş kömürü ithalata yöneldi

Çin’de çelik piyasasına yönelik beklentilerin olumlu olması sonucunda hammadde fiyatları yükselişe geçti.

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