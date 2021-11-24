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< Hurda ve Hammadde

Yeni deep sea hurda bağlantıları Türkiye’de farklı fiyat trendleri olduğunu gösteriyor

Türkiye’nin yaptığı yeni Belçika çıkışlı hurda bağlantısında, birinci kalite hurda fiyatlarının, bugün itibarıyla, hafifçe arttığı görüldü.

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