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< Hurda ve Hammadde

Vietnamlı alıcılar ABD çıkışlı HMS kalite hurda alımı yaptı, fiyatlardaki aşağı yönlü baskı sürüyor

Vietnamlı alıcılar, ABD’li tedarikçilerin tekliflerini kabul ederken, ülkede ithal hurda fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı devam etti.

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