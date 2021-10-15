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< Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda teklifleri yükseldi

Uluslararası hurda piyasasında, artış göstermeye devam eden fiyatlar, Vietnamlı çelik üreticilerini de olumsuz etkiliyor.

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