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< Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda talebi zayıfladı, fiyatlar hızla artmaya devam ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Vietnamlı müşteriler ithal hurda alımlarında temkinli davrandı.

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