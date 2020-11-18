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< Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları kütük için verilen karşı tekliflerin yükselmesinden destek gördü

Vietnam’da ithal hurda fiyatları çelik üreticilerinin alım yapmaya hevesli olmaları sonucu gözle görülür bir şekilde arttı.

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