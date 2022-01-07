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< Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları alımların iyileşmesi sonucunda artış kaydetti

Alıcılar, stok yenileme ihtiyaçlarına bağlı olarak verdikleri karşı teklifleri artırmaya başladı.

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