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< Hurda ve Hammadde

Vietnam ithal hurda piyasasında fiyatlardaki yükseliş durdu

Vietnam’da ithal hurda teklifleri geri çekilmeye başlayarak, piyasada görünümün değiştiğine ve yükselişin durduğuna işaret etti.

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