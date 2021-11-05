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< Hurda ve Hammadde

Vietnam hurda piyasası büyük bir düşüşe geçti

Asya pazarındaki genel eğilime benzer şekilde, Vietnamlı alıcıların ithal hurda için fiyat fikirleri de geçtiğimiz hafta düşüş ...

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