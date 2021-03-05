﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Vietnam, ABD çıkışlı dökme hurda alımlarına yeniden başladı

Vietnamlı müşteriler ABD’nin Batı Kıyısı’ndan 30.000 mt dökme HMS I/II 80:20 kalite hurda satın alarak hurda alımlarına yeniden başladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.