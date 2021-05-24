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< Hurda ve Hammadde

Uzun mamul piyasasında devam eden düşüş nedeniyle Shagang hurda alım fiyatlarını 10,9$/mt düşürdü

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 70 RMB/mt (10,9$) düşürerek piyasanın gidişatına yönelik olumsuz tahminleri olduğunu gösterdi.

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