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< Hurda ve Hammadde

Uzun bir aranın ardından bazı Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını indirdi

SteelOrbis’in 7 Aralık günü yayınladığı raporundan bu yana, Türkiye’deki çelik üreticilerinin bir kısmı yerel hurda fiyatları ...

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