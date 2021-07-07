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< Hurda ve Hammadde

Üretim kesintileri Çin’in hurda ithalatını azalttı, yerel fiyatlar hafifçe yükseldi

Çin hükümetinin H2 kalite hurdaya yönelik uyguladığı üretim kesintileri ve buna bağlı olarak hammadde tüketiminde beklenen ...

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