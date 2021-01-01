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Üreticiler fiyat düşürse de Türkiye’de yerel hurda fiyatları sabit kaldı

Bugün Türk lirası değerli para birimleri karşısında değer kazanırken, bazı Türk ...

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