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< Hurda ve Hammadde

Üç Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Türk üreticilerin üçü yerel hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olmak üzere 60-300 TL/mt veya 3-33$/mt indirdi.

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