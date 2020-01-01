﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye yapılan İsveç çıkışlı kargo satışı 488$/mt CFR seviyesinden kapatıldı

Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarının yükselişi İsveç çıkışlı bir kargonun 488$/mt CFR seviyesinden alınmasıyla kesintisiz devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.