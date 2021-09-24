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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye yapılan Baltık çıkışlı hurda bağlantısında fiyatlar 4,5$/mt düştü

Türkiye ithal hurda piyasasındaki durgunluk, bugün itibarıyla gerçekleştirilen Baltık çıkışlı hurda bağlantısıyla birlikte son buldu

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