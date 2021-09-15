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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye yapılan ABD çıkışlı hurda bağlantılarında fiyatlar arttı

Marmara’da yer alan bir üreticinin, ABD’den hurda kargosu satın aldığı ve daha yüksek bir seviyeyi kabul ettiği öğrenildi.

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