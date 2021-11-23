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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin yaptığı yeni bağlantıda Avrupa çıkışlı deep sea hurda fiyatları hafifçe düştü

Birinci kalite deep sea hurda fiyatları, Türk üreticilerin, bağlantı yapmak için acele etmek istememesi karşısında aşağı yönlü hareket ediyor.

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