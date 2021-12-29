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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin yaptığı Danimarka çıkışlı hurda bağlantısında fiyatlar arttı

Türkiye’nin Danimarka çıkışlı hurda bağlantısı yaptığı duyulurken, deep sea hurda fiyatlarının beklenen seviyelere çıktığı gözlendi.

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