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Türkiye’nin short sea hurda alım fiyatları yükseldi

Hafta boyunca gerçekleştirilen bağlantılarla Türkiye’nin short sea hurda alım fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

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