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Türkiye’nin İskenderun bölgesinde yerel hurda fiyatı arttı

Türk üreticilerin bazıları yerel hurda alım fiyatlarını 12 Mart Cuma gününe kıyasla 50-400 TL/mt (0-18$/mt) düşürdü.

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