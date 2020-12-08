﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin gemi hurdası fiyatları yukarı yönlü güncellendi

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları biraz daha yükselirken, İzmir’de faaliyet gösteren üreticiler de gemi hurdası fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.