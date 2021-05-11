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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin gemi hurdası alım fiyatları olumlu görünüm karşısında arttı

SteelOrbis’in 7 Mayıs tarihinde yayınladığı raporundan bu yana İzmir bölgesindeki üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını artırdı.

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