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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin deep sea hurda fiyatları 375$/mt CFR’a çıktı

Türkiye’nin ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarla yükselmeye devam ederken, Baltık çıkışlı kargoyla şimdilerde 375$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

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