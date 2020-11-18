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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin Avrupa çıkışlı hurda bağlantılarında fiyatlar yatay seyretti

SteelOrbis’in bugün daha erken saatlerde yayınladığı Baltık bağlantısının ardından iki tane de Avrupa menşeli alım duyuldu.

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