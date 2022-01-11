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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin ABD ve Kanada çıkışlı hurda alımlarında fiyatlar daha da arttı

Türk üreticilerin yaptığı yeni ABD ve Kanada çıkışlı hurda bağlantılarında ithal hurda fiyatlarının arttığı gözlendi.

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