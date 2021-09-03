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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları biraz daha gevşedi

Bugün, bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını kalitesine bağlı olarak 40-120 TL/mt veya 6-16$/mt indirdi. Türk ...

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