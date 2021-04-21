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< Hurda ve Hammadde

Türkiye'de yerel hurda fiyatını düşüren üretici sayısı arttı

Bugün itibarıyla daha çok sayıda Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olmak üzere 10-100TL/mt veya 5-15$/mt düşürdü.

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