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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel DKP hurda fiyatları haftalık bazda 18-35$/mt geriledi

Bugün Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını alıcı ve kaliteye bağlı olmak üzere 20-200 TL/mt veya 2-26$/mt düşürdü.

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