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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yeni deep sea hurda bağlantısı fiyat artışına işaret ediyor

Türkiye’de duyulan yeni deep sea hurda bağlantısı fiyatlarda artışa işaret ediyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ...

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