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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yeni bir Baltık bağlantısıyla fiyatlar hafifçe düştü

SteelOrbis’in bugün erken saatlerde duyurduğu Estonya çıkışlı bağlantının ardından aynı bölgeden ikinci bir bağlantı daha öğrenildi.

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