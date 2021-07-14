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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yeni bir ABD çıkışlı hurda bağlantısı 485$/mt CFR seviyesinden yapıldı

ABD’den çok sayıda teklif verilmesi sonucunda, Türkiye düşük fiyatlardan yeni bir hurda alımı daha yaptı.

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